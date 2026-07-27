Кремль занервував: політолог розкрив несподівані деталі ультиматуму Токаєва диктатору

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним зробив низку заяв, які можуть свідчити про дедалі самостійнішу зовнішню політику Астани. На це звернув увагу політолог Максим Несвітайлов, коментуючи останні дипломатичні сигнали з Казахстану.

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За словами експерта, увагу громадськості привернув не лише заклик Токаєва до припинення російсько-української війни, а й те, що казахстанський лідер дедалі активніше вибудовує власну міжнародну комунікацію із Заходом.

"Токаєв самостійно веде активну комунікацію з європейцями та американцями. Він має окрему від Росії позицію і фактично доносить її безпосередньо Путіну", – зазначив Несвітайлов.

Політолог звернув увагу, що президент Казахстану фактично визнав очевидні для міжнародної спільноти речі: війна є конфліктом між двома незалежними державами, український народ, мова та культура існують, а заяви Кремля про "денацифікацію" та "демілітаризацію" не мають під собою реальних підстав.

"Він говорить про те, що ніякої "денацифікації" чи "демілітаризації" не відбувається – усе це вигадано Путіним", – наголосив експерт.

На думку Несвітайлова, не менш важливим сигналом стала зміна настроїв у самому Казахстані. За його словами, російські погрози та імперська риторика щодо казахстанських територій лише посилили антиросійські настрої в країні, а також стимулювали Астану активніше демонструвати незалежність.

"Чим довше триватиме війна, тим гірше буде для самої Росії. Полюси впливу вже змінюються", – вважає політолог.

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