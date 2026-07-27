Кремль занервничал: политолог раскрыл неожиданные детали ультиматума Токаева диктатору

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сделал ряд заявлений, которые могут свидетельствовать о все более самостоятельной внешней политике Астаны. На это обратил внимание политолог Максим Несвитайлов, комментируя последние дипломатические сигналы из Казахстана.

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По словам эксперта, внимание общественности привлекло не только призыв Токаева к прекращению российско-украинской войны, но и то, что казахстанский лидер все активнее выстраивает собственную международную коммуникацию с Западом.

"Токаев самостоятельно ведет активную коммуникацию с европейцами и американцами. Он имеет отдельную от России позицию и фактически доносит ее непосредственно Путину", – отметил Несвитайлов.

Политолог обратил внимание, что президент Казахстана фактически признал очевидные для международного сообщества вещи: война конфликт между двумя независимыми государствами, украинский народ, язык и культура существуют, а заявления Кремля о "денацификации" и "демилитаризации" не имеют под собой реальных оснований.

"Он говорит о том, что никакой "денацификации" или "демилитаризации" не происходит — все это придумано Путиным", — подчеркнул эксперт.

По мнению Несвитайлова, не менее важным сигналом стало изменение настроений в самом Казахстане. По его словам, российские угрозы и имперская риторика по отношению к казахстанским территориям лишь усилили антироссийские настроения в стране, а также стимулировали Астану активнее демонстрировать независимость.

"Чем дольше продлится война, тем хуже будет для самой России. Полюсы влияния уже меняются", – считает политолог.

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