Кремль заговорив про застосування “Орєшніка” по Україні: у США пояснили, що це означає

Росія різко посилила погрози на адресу України напередодні 9 травня та оголошеного Кремлем “перемир'я”. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Москва свідомо нагнітає напругу та готує ґрунт для нової ескалації.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія вживе "адекватних заходів", якщо Україна спробує зірвати святкування Дня перемоги ударами по території РФ. За її словами, можливими цілями атак у відповідь можуть стати “центри прийняття рішень” у Києві.

Російське Міністерство оборони та МЗС також повторили заклик до цивільного населення та співробітників іноземних дипломатичних місій терміново залишити українську столицю.

У Москві стверджують, що попередження було надіслано всім іноземним посольствам та міжнародним організаціям.

На цьому фоні депутати Держдуми почали відкрито говорити про можливість застосування по Києву балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Російські політики назвали свої заяви "останнім попередженням Брюсселю".

У Євросоюзі на погрози Москви відреагували жорстко. Представник Європейської комісії із зовнішньої політики Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС не має наміру скорочувати присутність у Києві, незважаючи на погрози Кремля.

За його словами, Росія вже неодноразово ушкоджувала дипломатичні об'єкти в українській столиці під час попередніх атак. У Брюсселі також вважають, що Москва намагається перекласти відповідальність за війну на Україну та використовує тему перемир'я виключно як інструмент тиску.

У ISW зазначають, що нинішня риторика Кремля свідчить не про готовність до миру, а про прагнення посилити психологічний тиск на Київ та західних союзників України напередодні символічної для Росії дати.

