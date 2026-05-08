Кремль заговорил о применении “Орешника” по Украине: в США объяснили, что это означает

Россия резко усилила угрозы в адрес Украины накануне 9 мая и объявленного Кремлем “перемирия”. В Институте изучения войны (ISW) считают, что Москва сознательно нагнетает напряжение и готовит почву для новой эскалации.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет “адекватные меры”, если Украина попытается сорвать празднование Дня победы ударами по территории РФ. По ее словам, возможными целями ответных атак могут стать “центры принятия решений” в Киеве.

Российское Министерство обороны и МИД также повторили призыв к гражданскому населению и сотрудникам иностранных дипломатических миссий срочно покинуть украинскую столицу.

В Москве утверждают, что предупреждение было направлено всем иностранным посольствам и международным организациям.

На этом фоне депутаты Госдумы начали открыто говорить о возможности применения по Киеву баллистических ракет средней дальности “Орешник”. Российские политики назвали свои заявления “последним предупреждением Брюсселю”.

В Евросоюзе на угрозы Москвы отреагировали жестко. Представитель Европейской комиссии по внешней политике Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС не намерен сокращать присутствие в Киеве, несмотря на угрозы Кремля.

По его словам, Россия уже неоднократно повреждала дипломатические объекты в украинской столице во время предыдущих атак. В Брюсселе также считают, что Москва пытается переложить ответственность за войну на Украину и использует тему “перемирия” исключительно как инструмент давления.

В ISW отмечают, что нынешняя риторика Кремля свидетельствует не о готовности к миру, а о стремлении усилить психологическое давление на Киев и западных союзников Украины накануне символической для России даты.

