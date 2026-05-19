Кремль загнав себе у пастку: до якої проблеми наближається Росія через війну в Україні

Росія зіткнулася з безпрецедентною кадровою кризою, яка вже починає бити по економіці країни і, за прогнозами аналітиків, лише посилюватиметься найближчими роками. Причиною називають одразу кілька факторів – повномасштабну війну проти України, демографічний спад та стрімке старіння населення.

Як повідомляє Bloomberg, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна ще навесні визнала, що країна ніколи раніше не стикалася з таким гострим дефіцитом працівників. За оцінками агентства, російській економіці вже зараз не вистачає близько 1,5 мільйона людей, а до 2030 дефіцит може зрости до 3 мільйонів.

Ситуацію різко погіршила війна. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, втрати російської армії досягли приблизно 1,2 мільйона людей, з яких до 325 тисяч загиблих. Крім того, сотні тисяч чоловіків було мобілізовано або підписано контракти з армією, фактично зникнувши з цивільного ринку праці.

Експерти наголошують: навіть можливе завершення бойових дій не виправить ситуацію. Демографічні проблеми у Росії почалися задовго до вторгнення в Україну. З 2015 до 2022 року кількість росіян працездатного віку скоротилася майже на 5 мільйонів осіб. Нині ця категорія населення становить лише близько 74 мільйонів.

Найбільш болісно брак кадрів відчувається в IT-сфері, промисловості, продажах, бухгалтерії та технічних спеціальностях. Компанії змушені піднімати зарплати швидше за зростання продуктивності праці, що лише розганяє інфляцію і створює нові проблеми для Центробанку.

Влада РФ намагається шукати вихід за рахунок залучення пенсіонерів, молоді та понаднормової роботи. Проте демографи попереджають: низька народжуваність та старіння населення перетворюють кадрову кризу не на тимчасову проблему, а на довгострокову реальність для Росії на десятиліття вперед.

