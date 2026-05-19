Кремль загнал себя в ловушку: к какой проблеме приближается Россия из-за войны в Украине

Россия столкнулась с беспрецедентным кадровым кризисом, который уже начинает бить по экономике страны и, по прогнозам аналитиков, будет только усиливаться в ближайшие годы. Причиной называют сразу несколько факторов – полномасштабную войну против Украины, демографический спад и стремительное старение населения.

Как сообщает Bloomberg, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина еще весной признала, что страна никогда ранее не сталкивалась с настолько острым дефицитом работников. По оценкам агентства, российской экономике уже сейчас не хватает около 1,5 миллиона человек, а к 2030 году дефицит может вырасти до 3 миллионов.

Ситуацию резко ухудшила война. По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, потери российской армии достигли примерно 1,2 миллиона человек, из которых до 325 тысяч — погибшие. Кроме того, сотни тысяч мужчин были мобилизованы или подписали контракты с армией, фактически исчезнув с гражданского рынка труда.

Эксперты подчеркивают: даже возможное завершение боевых действий не исправит ситуацию. Демографические проблемы в России начались задолго до вторжения в Украину. С 2015 по 2022 год число россиян трудоспособного возраста сократилось почти на 5 миллионов человек. Сейчас эта категория населения составляет лишь около 74 миллионов.

Наиболее болезненно нехватка кадров ощущается в IT-сфере, промышленности, продажах, бухгалтерии и технических специальностях. Компании вынуждены поднимать зарплаты быстрее роста производительности труда, что лишь разгоняет инфляцию и создает новые проблемы для Центробанка.

Власти РФ пытаются искать выход за счет привлечения пенсионеров, молодежи и сверхурочной работы. Однако демографы предупреждают: низкая рождаемость и старение населения превращают кадровый кризис не во временную проблему, а в долгосрочную реальность для России на десятилетия вперед.

