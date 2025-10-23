Кремль впритул націлився на тил України: розкрито нову небезпеку ударів росіян

Росія свідомо знищує інфраструктуру в так званих "тилових фронтах" — прифронтових районах уздовж лінії зіткнення, де переважають атаки дрібних і середніх безпілотних літальних апаратів. Про це у розмові з "Главкомом" розповів експерт з радіозв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Фото: 24 Канал

"Під цим терміном я маю на увазі фронти вздовж кордону РФ, де активно ведеться боротьба з використанням БПЛА", — пояснив Бескрестнов.

За його словами, ворог має на меті зробити непридатною для життя територію в межах 30–50 км від лінії фронту, знищуючи логістичні вузли, мобільний зв’язок, транспортні шляхи, склади, енергетичні об’єкти та іншу важливу інфраструктуру, що ускладнює пересування і побут як військових, так і цивільних мешканців.

Атаки спрямовані перш за все на ключові елементи постачання, зокрема залізничні колії, локомотиви та тягові підстанції, що практично паралізує перевезення вантажів і військової техніки.

"Вони майже щоденно б’ють по залізниці, щоб заблокувати рух", — додав експерт.

Бескрестнов також зазначив, що російські сили застосовують широкий спектр безпілотників: не лише "шахедів", а й малогабаритні дрони, такі як "Молнія", БМ-39, "Ланцет" та інші, які активно діють у зоні до 50 км від фронту.

Експерт попередив, що без ефективних заходів протидії ця зона атак і руйнувань може розширюватися глибше на територію України.

