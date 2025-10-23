logo

Кремль вплотную нацелился на тыл Украины: раскрыта новая опасность ударов россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль вплотную нацелился на тыл Украины: раскрыта новая опасность ударов россиян

Россия делает прифронтовые районы Украины нежизнеспособными, утверждает военный эксперт Сергей (Флэш) Бескрестнов.

23 октября 2025, 08:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия сознательно уничтожает инфраструктуру в так называемых тыловых фронтах — прифронтовых районах вдоль линии столкновения, где преобладают атаки мелких и средних беспилотных летательных аппаратов. Об этом в разговоре с "Главкомом" рассказал эксперт по радиосвязи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Кремль вплотную нацелился на тыл Украины: раскрыта новая опасность ударов россиян

Фото: 24 Канал

"Под этим термином я имею в виду фронты вдоль границы РФ, где активно ведется борьба с использованием БПЛА", — объяснил Бескрестнов.

По его словам, враг имеет целью сделать непригодной для жизни территорию в пределах 30-50 км от линии фронта, уничтожая логистические узлы, мобильную связь, транспортные пути, склады, энергетические объекты и другую важную инфраструктуру, что усложняет передвижение и быт как военных, так и гражданских жителей.

Атаки направлены, прежде всего, на ключевые элементы поставки, в частности железнодорожные пути, локомотивы и тяговые подстанции, что практически парализует перевозку грузов и военной техники.

"Они почти ежедневно бьют по железной дороге, чтобы заблокировать движение", — добавил эксперт.

Бескрестнов также отметил, что российские силы применяют широкий спектр беспилотников: не только "шахедов", но и малогабаритные дроны, такие как "Молния", БМ-39, "Ланцет" и другие, активно действующие в зоне до 50 км от фронта.

Эксперт предупредил, что без эффективных мер противодействия эта зона атак и разрушений может расширяться глубже на территорию Украины.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказал мнение, что президент США Дональд Трамп должен предоставить Украине разрешение на использование американских дальнобойных ракет "Томагавк" для поражения стратегических объектов на территории России.



