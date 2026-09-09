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Кремль виставив Україні максимальні умови: експерт попередив про небезпечний сигнал Путіна

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Кремль не готовий зупинятися на нинішній лінії фронту та висуває Україні дедалі жорсткіші територіальні й безпекові вимоги

9 вересня 2026, 08:55
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Клименко Елена








Російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності завершувати війну на основі нинішньої лінії фронту, а навпаки — посилює вимоги до України. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи останні сигнали з Москви та результати переговорних контактів американських представників із Кремлем.

Кремль виставив Україні максимальні умови: експерт попередив про небезпечний сигнал Путіна

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, навіть потенційний вихід українських військ із частини Донбасу не гарантував би припинення російської агресії. Москва, наголосив Жданов, продовжує наполягати на так званих "демілітаризації" та "денацифікації", фактично вимагаючи суттєвого обмеження українського суверенітету.

"Україна повинна залишитися в політичному полі Москви. Жодних іноземних військ на території України, армія повинна бути мінімальною, заборона на володіння далекобійною зброєю", — пояснив Жданов зміст російських вимог.

Окремо експерт звернув увагу на територіальні претензії Кремля. За його словами, якщо раніше Москва концентрувалася насамперед на Донецькій та Луганській областях, то зараз прагне отримати також усі території Запорізької та Херсонської областей у їхніх адміністративних межах.

Жданов вважає це доказом того, що поступки Путіну не призведуть до стабільного миру, оскільки апетити Кремля лише зростають.

"Путін має намір продовжувати захоплювати українську територію і не бачить сенсу домовлятися про нинішню лінію фронту", — зазначив військовий експерт.

За його словами, останні переговори американських представників із російським керівництвом також не дали прориву. Кремль продовжує висувати максималістські умови та переконувати партнерів у нібито успіхах російської армії. На цьому тлі Жданов закликав Україну готуватися не лише до продовження бойових дій, а й до можливого посилення російських атак.

"Нам робити своє, воювати за нашу незалежність і готуватися до того, що можуть бути, зокрема, масовані удари по нашій території", — підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна готується посилювати відповідь на російські удари, одночасно розвиваючи власну протиповітряну оборону та нарощуючи можливості для атак по військовій інфраструктурі РФ. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи останні масовані обстріли українських міст.



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