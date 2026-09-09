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Путин на переговорах с представителями Трампа шокировал требованиями для Украины: раскрыта страшная угроза

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Кремль не готов останавливаться на нынешней линии фронта и выдвигает Украине все более жесткие территориальные и требования безопасности

9 сентября 2026, 09:05
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Клименко Елена








Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность завершать войну на основе нынешней линии фронта, а наоборот — ужесточает требования к Украине. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя последние сигналы из Москвы и результаты переговорных контактов американских представителей с Кремлем.

Путин на переговорах с представителями Трампа шокировал требованиями для Украины: раскрыта страшная угроза

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, даже потенциальный выход украинских войск из части Донбасса не гарантировал бы прекращение российской агрессии. Москва, подчеркнул Жданов, продолжает настаивать на так называемых "демилитаризации" и "денацификации", фактически требуя существенного ограничения украинского суверенитета.

"Украина должна остаться в политическом поле Москвы. Никаких иностранных войск на территории Украины, армия должна быть минимальной, запрет на владение дальнобойным оружием", — объяснил Жданов содержание российских требований.

Отдельно эксперт обратил внимание на территориальные претензии Кремля. По его словам, если раньше Москва концентрировалась, прежде всего, на Донецкой и Луганской областях, то сейчас стремится получить также все территории Запорожской и Херсонской областей в их административных пределах.

Жданов считает это доказательством того, что уступки Путину не приведут к стабильному миру, поскольку аппетиты Кремля растут.

"Путин намерен продолжать захватывать украинскую территорию и не видит смысла договариваться о нынешней линии фронта", — отметил военный эксперт.

По его словам, последние переговоры американских представителей с российским руководством тоже не дали прорыва. Кремль продолжает выдвигать максималистские условия и убеждать партнеров в якобы успехах русской армии. На этом фоне Жданов призвал Украину готовиться не только к продолжению боевых действий, но и возможному усилению российских атак.

"Нам делать свое, воевать за нашу независимость и готовиться к тому, что могут быть, в частности, массированные удары по нашей территории", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина готовится усиливать ответ на российские удары, одновременно развивая собственную противовоздушную оборону и наращивая возможности для атак по военной инфраструктуре РФ. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя последние массированные обстрелы украинских городов.



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