Кремль вирішив остаточно добити Україну: на Заході викрили особливу загрозу
Кремль вирішив остаточно добити Україну: на Заході викрили особливу загрозу

Кожна атака Росії на енергетичну інфраструктуру в розпал холодної зими нівелює та підточує зусилля провідних держав, зокрема США, спрямовані на припинення війни

22 січня 2026, 09:00
Автор:
Клименко Елена

Україна володіє достовірною інформацією про те, що Росія готує нові удари по енергетичному сектору та критичній інфраструктурі країни, зокрема по об’єктах і мережах, які обслуговують атомні електростанції. Про це повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

Кремль вирішив остаточно добити Україну: на Заході викрили особливу загрозу

Фото: з відкритих джерел

За його словами, кожна атака на енергетичну інфраструктуру у розпал суворої зими не лише руйнує життєво важливі системи, а й послаблює та підриває зусилля провідних держав, зокрема Сполучених Штатів, спрямовані на припинення війни. Він наголосив, що Україна залишається максимально конструктивною у дипломатичних процесах, тоді як Росія зосереджує свої дії лише на ударах та стражданні людей.

Палагусинець також повідомив, що лише протягом поточного опалювального сезону Росія здійснила 256 авіаударів по енергетичних та критично важливих об’єктах України, а з 11 січня атаки на енергетику відбуваються практично щодня. За його словами, ці дії мають чітко виражений гуманітарний вимір: удари сплановані таким чином, щоб максимізувати страждання населення під час екстремально холодної погоди, коли відсутність тепла, електрики та водопостачання стає реальною загрозою для життя.

Палагусинець охарактеризував дії російської влади як геноцидні, зазначивши, що військові кампанії Путіна спрямовані на шкоду жінкам, дітям та літнім людям, навмисно створюючи умови, що загрожують фізичному виживанню українського народу. Такі дії відповідають визначенню геноциду за статтею II (c) Конвенції про геноцид.

Як вже писали "Коментарі", перший рік перебування Дональда Трампа на посаді президента не приніс очікуваних результатів для міжнародної спільноти. Попри гучні заяви самого політика про досягнення та завершення кількох воєнних конфліктів, глобальна безпекова ситуація залишається напруженою. Про це заявив громадський діяч і очільник Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.



