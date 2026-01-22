Кремль решил окончательно добить Украину: на Западе разоблачили особую угрозу

Украина владеет достоверной информацией о том, что Россия готовит новые удары по энергетическому сектору и критической инфраструктуре страны, в частности, по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ.

Фото: из открытых источников

По его словам, каждая атака на энергетическую инфраструктуру в разгар суровой зимы не только разрушает жизненно важные системы, но и ослабляет и подрывает усилия ведущих государств, в том числе Соединенных Штатов, направленные на прекращение войны. Он подчеркнул, что Украина остается максимально конструктивной в дипломатических процессах, в то время как Россия сосредотачивает свои действия только на ударах и страданиях людей.

Палагусинец также сообщил, что только в течение текущего отопительного сезона Россия совершила 256 авиаударов по энергетическим и критически важным объектам Украины, а с 11 января атаки на энергетику происходят практически каждый день. По его словам, эти действия имеют четко выраженное гуманитарное измерение: удары спланированы таким образом, чтобы максимизировать страдания населения во время экстремально холодной погоды, когда отсутствие тепла, электричества и водоснабжения становится реальной угрозой жизни.

Палагусинец охарактеризовал действия российских властей как геноцидные, отметив, что военные кампании Путина направлены во вред женщинам, детям и пожилым людям, намеренно создавая условия, угрожающие физическому выживанию украинского народа. Такие действия соответствуют определению геноцида по статье II(c) Конвенции о геноциде.

