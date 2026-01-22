logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль решил окончательно добить Украину: на Западе разоблачили особую угрозу
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль решил окончательно добить Украину: на Западе разоблачили особую угрозу

Каждая атака России на энергетическую инфраструктуру в разгар холодной зимы нивелирует и подтачивает усилия ведущих государств, в том числе США, направленные на прекращение войны.

22 января 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина владеет достоверной информацией о том, что Россия готовит новые удары по энергетическому сектору и критической инфраструктуре страны, в частности, по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ.

Кремль решил окончательно добить Украину: на Западе разоблачили особую угрозу

Фото: из открытых источников

По его словам, каждая атака на энергетическую инфраструктуру в разгар суровой зимы не только разрушает жизненно важные системы, но и ослабляет и подрывает усилия ведущих государств, в том числе Соединенных Штатов, направленные на прекращение войны. Он подчеркнул, что Украина остается максимально конструктивной в дипломатических процессах, в то время как Россия сосредотачивает свои действия только на ударах и страданиях людей.

Палагусинец также сообщил, что только в течение текущего отопительного сезона Россия совершила 256 авиаударов по энергетическим и критически важным объектам Украины, а с 11 января атаки на энергетику происходят практически каждый день. По его словам, эти действия имеют четко выраженное гуманитарное измерение: удары спланированы таким образом, чтобы максимизировать страдания населения во время экстремально холодной погоды, когда отсутствие тепла, электричества и водоснабжения становится реальной угрозой жизни.

Палагусинец охарактеризовал действия российских властей как геноцидные, отметив, что военные кампании Путина направлены во вред женщинам, детям и пожилым людям, намеренно создавая условия, угрожающие физическому выживанию украинского народа. Такие действия соответствуют определению геноцида по статье II(c) Конвенции о геноциде.

Как уже писали "Комментарии", первый год пребывания Дональда Трампа в должности президента не принес ожидаемых результатов для международного сообщества. Несмотря на громкие заявления самого политика о достижении и завершении нескольких военных конфликтов, глобальная ситуация безопасности остается напряженной. Об этом заявил общественный деятель и глава Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости