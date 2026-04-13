Кремль вигадує «фабрики смерті»: у РНБО жорстко спростували новий фейк
Кремль вигадує «фабрики смерті»: у РНБО жорстко спростували новий фейк

У ЦПД пояснили, як працює пропаганда та навели дані ООН про реальні злочини.

13 квітня 2026, 20:12
Проніна Анна

Російська пропаганда запустила нову хвилю фейків про Україну, вигадуючи так звані "фабрики смерті" для утримання військовополонених. У Центрі протидії дезінформації при РНБО оперативно відреагували та спростували ці заяви, назвавши їх черговою інформаційною маніпуляцією.

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

У відомстві наголосили, що подібні заяви є прикладом класичної пропагандистської техніки дзеркальної проєкції, коли сторона, яка сама вчиняє злочини, намагається приписати їх іншому. За словами фахівців, саме Росія створила масштабну систему незаконних місць утримання людей.

Що кажуть міжнародні дані

У ЦПД звернули увагу на зафіксовані факти. Зокрема, за даними ООН, катування або жорстоке поводження відбувалися щонайменше у 114 місцях несвободи на окупованих територіях України, а також у 73 установах на території Росії.

Саме туди, як зазначається, депортували українських цивільних. Ці дані підтверджують системний характер порушень прав людини.

Свідчення очевидців

Окремо в Центрі нагадали про свідчення українських військовополонених, які повернулися з полону. Вони детально описували випадки катувань, жорстокого поводження та нелюдських умов утримання.

Ці факти вже неодноразово фіксували міжнародні організації, що робить російські заяви про "фабрики смерті" в Україні особливо цинічними.

Як працює пропаганда

Фахівці пояснюють, що подібні інформаційні вкиди мають на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені та відвернути увагу від власних злочинів.

Використання термінів на кшталт "фабрики смерті" є елементом емоційного впливу, покликаного викликати страх і недовіру. Такі повідомлення не мають під собою жодних доказів і є частиною системної інформаційної війни.

Таким чином, у РНБО закликають критично ставитися до подібних заяв і орієнтуватися на перевірені джерела інформації.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Путін вибрав нові мішені для потужних ударів.



