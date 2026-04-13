Кремль вигадує «фабрики смерті»: у РНБО жорстко спростували новий фейк

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Російська пропаганда запустила нову хвилю фейків про Україну, вигадуючи так звані "фабрики смерті" для утримання військовополонених. У Центрі протидії дезінформації при РНБО оперативно відреагували та спростували ці заяви, назвавши їх черговою інформаційною маніпуляцією.
В Україні заперечили існування «фабрик смерті» для полонених і вказали на маніпуляції РФ
Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.
У відомстві наголосили, що подібні заяви є прикладом класичної пропагандистської техніки дзеркальної проєкції, коли сторона, яка сама вчиняє злочини, намагається приписати їх іншому. За словами фахівців, саме Росія створила масштабну систему незаконних місць утримання людей.
У ЦПД звернули увагу на зафіксовані факти. Зокрема, за даними ООН, катування або жорстоке поводження відбувалися щонайменше у 114 місцях несвободи на окупованих територіях України, а також у 73 установах на території Росії.
Саме туди, як зазначається, депортували українських цивільних. Ці дані підтверджують системний характер порушень прав людини.
Окремо в Центрі нагадали про свідчення українських військовополонених, які повернулися з полону. Вони детально описували випадки катувань, жорстокого поводження та нелюдських умов утримання.
Ці факти вже неодноразово фіксували міжнародні організації, що робить російські заяви про "фабрики смерті" в Україні особливо цинічними.
Фахівці пояснюють, що подібні інформаційні вкиди мають на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені та відвернути увагу від власних злочинів.
Використання термінів на кшталт "фабрики смерті" є елементом емоційного впливу, покликаного викликати страх і недовіру. Такі повідомлення не мають під собою жодних доказів і є частиною системної інформаційної війни.
Таким чином, у РНБО закликають критично ставитися до подібних заяв і орієнтуватися на перевірені джерела інформації.
