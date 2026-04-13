Кремль придумывает «фабрики смерти»: в СНБО жестко опровергли новый фейк

Российская пропаганда запустила новую волну фейков об Украине, сочиняя так называемые "фабрики смерти" для содержания военнопленных. В Центре противодействия дезинформации при СНБО оперативно отреагировали и опровергли эти заявления, назвав их очередной информационной манипуляцией.

В Украине отрицали существование «фабрик смерти» для пленных и указали на манипуляции РФ

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления являются примером классической пропагандистской техники зеркальной проекции , когда сторона, сама совершающая преступления, пытается приписать их другому. По словам специалистов, именно Россия создала масштабную систему незаконных мест содержания людей.

Что говорят международные данные

В ЦПИ обратили внимание на зафиксированные факты. В частности, по данным ООН, пытки или жестокое обращение проходили по меньшей мере в 114 местах несвободы на оккупированных территориях Украины , а также в 73 учреждениях на территории России.

Именно туда, как отмечается, депортировали украинских гражданских. Эти данные подтверждают системный характер нарушений прав человека.

Свидетельства очевидцев

Отдельно в Центре напомнили о свидетельствах вернувшихся из плена украинских военнопленных. Они подробно описывали случаи пыток, жестокого обращения и бесчеловечных условий содержания.

Эти факты уже неоднократно фиксировали международные организации , что делает российские заявления о "фабриках смерти" в Украине особенно циничными.

Как работает пропаганда

Специалисты объясняют, что подобные информационные вбросы преследуют цель дискредитировать Украину на международной арене и отвлечь внимание от собственных преступлений.

Использование терминов типа "фабрики смерти" является элементом эмоционального воздействия, призванного вызывать страх и недоверие. Такие сообщения не имеют под собой никаких доказательств и являются частью системной информационной войны .

Таким образом, в СНБО призывают критически относиться к подобным заявлениям и ориентироваться на проверенные источники информации.

