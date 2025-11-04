Кремль в істериці: стало відомо про втрату головного джерела фінансування Путіна

Після введення нових санкцій проти Росії великі нафтопереробні заводи Туреччини почали збільшувати закупівлі нафти з джерел, не пов’язаних із Москвою, повідомляє Reuters. За словами російсько-ізраїльського бізнесмена Леоніда Невзліна, Туреччина входить до числа найбільших імпортерів російської нафти разом із Китаєм та Індією, але останні події змушують країну шукати альтернативні постачання.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, один із найбільших турецьких НПЗ, що належить азербайджанській компанії SOCAR, придбав нещодавно чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських джерел із постачанням у грудні, зазначає агентство. Це демонструє, що турецький ринок активно диверсифікує поставки, аби зменшити залежність від російського ресурсу.

Паралельно Україна, ймовірно, посилює військові заходи для фактичної блокади торгівлі нафтою з Росії. Українські медіа повідомляють, що безпілотники СБУ завдали удару по нафтотерміналу в Туапсе: були уражені танкер і нафтоналивна інфраструктура порту. Такі дії, за словами експертів, є частиною стратегії обмеження доходів Москви від нафтопоставок.

Економісти підкреслюють, що обмеження прибутків Росії від продажу нафти — це один із найбільш ефективних способів тиску на режим. Водночас головним викликом залишається те, що Москва та її партнери намагаються шукати обхідні шляхи санкцій, а тому Україна та її союзники мають продовжувати контролювати критичну інфраструктуру, щоб перешкодити відновленню кривавої торгівлі.

Як вже писали "Коментарі", українські атаки по російських об’єктах, зокрема нафтопереробних заводах, уже завдають серйозних збитків економіці держави-агресора, яка фінансує війну проти України. Через ці удари Кремль буде змушений шукати нові джерела доходів, аби втримати військову машину, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.