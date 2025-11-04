logo

Кремль в истерике: стало известно об утрате главного источника финансирования Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль в истерике: стало известно об утрате главного источника финансирования Путина

Украина, вероятно, принимает военные меры, чтобы физически остановить торговлю российской нефтью.

4 ноября 2025, 07:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

После введения новых санкций против России крупные нефтеперерабатывающие заводы Турции начали увеличивать закупки нефти из источников, не связанных с Москвой, сообщает Reuters. По словам российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, Турция входит в число крупнейших импортеров российской нефти вместе с Китаем и Индией, но последние события заставляют страну искать альтернативные поставки.

Кремль в истерике: стало известно об утрате главного источника финансирования Путина

Фото: из открытых источников

В частности, один из крупнейших турецких НПЗ, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, приобрел недавно четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских источников с поставками в декабре, отмечает агентство. Это демонстрирует, что турецкий рынок активно диверсифицирует поставки, чтобы снизить зависимость от российского ресурса.

Параллельно Украина, вероятно, ужесточает военные меры по фактической блокаде торговли нефтью из России. Украинские медиа сообщают, что беспилотники СБУ нанесли удар по нефтетерминалу в Туапсе: были поражены танкер и нефтеналивная инфраструктура порта. Подобные действия, по словам экспертов, являются частью стратегии ограничения доходов Москвы от нефтепоставок.

Экономисты подчеркивают, что ограничение доходов России от продажи нефти – это один из наиболее эффективных способов давления на режим. В то же время главным вызовом остается то, что Москва и ее партнеры пытаются искать обходные пути санкций, поэтому Украина и ее союзники должны продолжать контролировать критическую инфраструктуру, чтобы воспрепятствовать восстановлению кровавой торговли.

Как уже писали "Комментарии", украинские атаки по российским объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам, уже наносят серьезный ущерб экономике государства-агрессора, финансирующего войну против Украины. Из-за этих ударов Кремль будет вынужден искать новые источники доходов, чтобы удержать военную машину, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



