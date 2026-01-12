Кремль розкрив свій пріоритет: названо шокуючу мету дій Кремля з "Орешником"

Розміщення ракетного комплексу "Орешник" на території Білорусі не створює реальної загрози для України через технічні обмеження, проте цей крок має важливий політичний сигнал для Європи та США. Таку думку висловив дипломат Роман Безсмертний, який у 2010–2011 роках був надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі, в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, дані української та європейської розвідки свідчать, що кількість подібних об’єктів на території Білорусі дуже обмежена – йдеться про десяток установок, а не про цілий арсенал. Крім того, комплекс розташований на колишній авіабазі приблизно за 40 км від російсько-білоруського кордону, що також зменшує оперативну загрозу.

"Я б не брав на себе відповідальності стверджувати, що якийсь підрозділ там уже заступив на бойове чергування, як це подається в інформаційних повідомленнях", – зазначив дипломат.

Попри присутність об’єкта, його технічні характеристики не дозволяють застосовувати "Орешник" проти української території. Дальність польоту комплексу визначає мінімальну та максимальну відстань, яка не охоплює територію України з білоруської сторони.

За словами Безсмертного, якщо об’єкт і розміщується у Білорусі, то його реальна ціль – не Україна, а європейські країни та США. Політичний ефект від таких дій очевидний: демонстрація потужності та залякування Заходу. Дипломат також піддав сумніву заяви Лукашенка та його оточення щодо повного розгортання комплексу, зазначивши, що супутникові знімки та інформаційний шум не завжди відображають фактичний стан.

