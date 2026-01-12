Кремль раскрыл свой приоритет: названа шокирующая цель действий Кремля с "Орешником"

Размещение ракетного комплекса "Орешник" на территории Беларуси не создает реальной угрозы для Украины из-за технических ограничений, однако этот шаг имеет важный политический сигнал для Европы и США. Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный, который в 2010-2011 годах был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси, в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

Фото: из открытых источников

По его словам, данные украинской и европейской разведки свидетельствуют, что количество подобных объектов на территории Беларуси очень ограничено – речь идет о десятке установок, а не о целом арсенале. Кроме того, комплекс расположен на бывшей авиабазе примерно в 40 км от российско-белорусской границы, что также уменьшает оперативную угрозу.

"Я бы не брал на себя ответственность утверждать, что какое-то подразделение там уже заступило на боевое дежурство, как это подается в информационных сообщениях", – отметил дипломат.

Несмотря на присутствие объекта, его технические характеристики не позволяют применять "Орешник" против украинской территории. Дальность полета комплекса определяет минимальное и максимальное расстояние, не охватывающее территорию Украины с белорусской стороны.

По словам Бессмертного, если объект и находится в Беларуси, то его реальная цель – не Украина, а европейские страны и США. Политический эффект от таких действий очевиден: демонстрация мощи и устрашение Запада. Дипломат также подверг сомнению заявления Лукашенко и его окружения о полном развертывании комплекса, отметив, что спутниковые снимки и информационный шум не всегда отражают фактическое состояние.

