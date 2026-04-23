Кремль прикриває війну «за віру»: у США викрили риторику Москви

Кремль продовжує використовувати тези про "переслідування віруючих" в Україні як виправдання затяжної війни. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Приводом для оцінки стала заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова, зроблена 22 квітня. Під час великоднього прийому Російської православної церкви він заявив, що однією з цілей війни є захист "честі та гідності" російськомовних громадян, включаючи їхнє право сповідувати православ'я.

Лавров знову звинуватив Київ у нібито багаторічному тиску на Українську православну церкву Московського патріархату. Однак, наголошують аналітики, ця структура фактично є частиною Російської православної церкви і тісно пов'язана з Кремлем, а не незалежною конфесією.

У звіті наголошується, що такі заяви – не нова риторика. Москва роками просуває наратив про "дискримінацію росіян" та православних як привід для агресії проти України та відмови від реальних переговорів.

Понад те, сама Російська православна церква розглядається експертами як елемент гібридної стратегії Росії – інструмент впливу, поширення ідеології та виправдання експансіоністської політики. В окремих заявах представники РПЦ навіть просували ідеї, що заперечують право України на існування як держави.

При цьому реальна ситуація на окупованих теренах суперечить заявам Москви.

За даними ISW, російські сили системно переслідують релігійні громади, включаючи православних, проводять довільні затримання священнослужителів, знищують і розграбують храми.

Американські аналітики наголошують: риторика про "захист віри" лише маскує незмінні цілі Кремля та свідчить про небажання Росії шукати дипломатичне завершення війни.

