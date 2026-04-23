Кремль прикрывает войну «за веру»: в США разоблачили риторику Москвы

Кремль продолжает использовать тезисы о "преследовании верующих" в Украине как оправдание затяжной войны. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны в новом отчете.

Владимир Путин.

Поводом для оценки стало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное 22 апреля. Во время пасхального приема Русской православной церкви он заявил, что одной из целей войны является защита "чести и достоинства" русскоязычных граждан, включая их право исповедовать православие.

Лавров вновь обвинил Киев в якобы многолетнем давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Однако, подчеркивают аналитики, эта структура фактически является частью Русской православной церкви и тесно связана с Кремлем, а не независимой конфессией.

В отчете отмечается, что подобные заявления – не новая риторика. Москва годами продвигает нарратив о "дискриминации русских" и православных как предлог для агрессии против Украины и отказа от реальных переговоров.

Более того, сама Русская православная церковь рассматривается экспертами как элемент гибридной стратегии России – инструмент влияния, распространения идеологии и оправдания экспансионистской политики. В отдельных заявлениях представители РПЦ даже продвигали идеи, отрицающие право Украины на существование как государства.

При этом реальная ситуация на оккупированных территориях противоречит заявлениям Москвы.

По данным ISW, российские силы системно преследуют религиозные общины, включая православных, проводят произвольные задержания священнослужителей, а также уничтожают и разграбляют храмы.

Американские аналитики подчеркивают: риторика о "защите веры" лишь маскирует неизменные цели Кремля и свидетельствует о нежелании России искать дипломатическое завершение войны.

