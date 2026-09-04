Кремль посилює репресії проти українців: у США розповіли, що відбувається в окупації

Російські та окупаційні суди продовжують виносити багаторічні вироки мешканцям захоплених територій України, яких звинувачують у співпраці з Києвом. За даними Інституту вивчення війни, лише з 25 серпня по 1 вересня було зафіксовано сім таких судових рішень.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Вироки ухвалили Південний окружний військовий суд Росії, а також суди на окупованих територіях Луганської, Запорізької та Донецької областей та в Криму. Троє із семи обвинувачених – жінки.

У всіх випадках російські суди інкримінували фігурантам державну зраду чи шпигунство. Підставою для звинувачень стали передбачувана передача Україні інформації про переміщення та позиції російських військових чи фінансову допомогу українським військовослужбовцям.

Призначені терміни вражають масштабом: обвинувачені отримали від 13 до 23 років ув'язнення.

У ISW вважають, що це справи вписуються у ширшу практику російської та окупаційної влади. Йдеться про покарання мешканців захоплених територій за будь-які дії, які Москва може трактувати як проукраїнські чи антиросійські.

Особливо жорсткою є практика переслідування за фінансову допомогу Україні. Дослідження King's College London показало, що в окупованій частині Запорізької області передача грошей Україні може каратися суворіше за вбивство.

Такі вироки, за оцінкою аналітиків, виконують як каральну функцію. Вони також мають залякувати решту жителів окупованих територій та демонструвати ціну будь-якої незгоди з російською владою.

На цьому фоні судова система стає одним із інструментів контролю над населенням: звинувачення у шпигунстві та держзраді дозволяють відправляти людей у в'язницю на десятиліття, навіть коли йдеться про дії, пов'язані з підтримкою України.

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