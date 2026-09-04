Кремль усиливает репрессии против украинцев: в США рассказали, что происходит в оккупации

Российские и оккупационные суды продолжают выносить многолетние приговоры жителям захваченных территорий Украины, которых обвиняют в сотрудничестве с Киевом. По данным Института изучения войны, только с 25 августа по 1 сентября было зафиксировано семь подобных судебных решений.

Кремль. Фото: из открытых источников

Приговоры вынесли Южный окружной военный суд России, а также суды на оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Донецкой областей и в Крыму. Трое из семи обвиняемых – женщины.

Во всех случаях российские суды инкриминировали фигурантам государственную измену или шпионаж. Основанием для обвинений стали предполагаемая передача Украине информации о перемещениях и позициях российских военных либо финансовая помощь украинским военнослужащим.

Назначенные сроки поражают масштабом: обвиняемые получили от 13 до 23 лет лишения свободы.

В ISW считают, что эти дела вписываются в более широкую практику российских и оккупационных властей. Речь идет о наказании жителей захваченных территорий за любые действия, которые Москва может трактовать как проукраинские или антироссийские.

Особенно жесткой выглядит практика преследования за финансовую помощь Украине. Исследование King’s College London показало, что в оккупированной части Запорожской области передача денег Украине может караться строже, чем убийство.

Такие приговоры, по оценке аналитиков, выполняют не только карательную функцию. Они также должны запугивать остальных жителей оккупированных территорий и демонстрировать цену любого несогласия с российской властью.

На этом фоне судебная система становится одним из инструментов контроля над населением: обвинения в шпионаже и госизмене позволяют отправлять людей в тюрьму на десятилетия, даже когда речь идет о действиях, связанных с поддержкой Украины.

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