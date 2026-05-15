Кремль погрожував «Орєшніком», але вдарив інакше: у США викрили тактику Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що останні масовані удари Росії по Києву стали черговим доказом того, що Кремль використовує будь-які домовленості виключно як інструмент тиску та маніпуляцій. Незважаючи на формальне дотримання оголошеного "перемир'я" на 9 травня, Москва, за оцінкою експертів, продемонструвала вкрай несумлінний підхід до переговорів.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Напередодні святкування Дня Перемоги російська влада відкрито загрожувала Україні жорсткими ударами по так званих "центрах прийняття рішень" у Києві, якщо українська армія атакує Москву під час параду на Червоній площі. Деякі російські чиновники навіть закликали застосувати проти столиці України балістичні ракети, включаючи комплекс "Орєшнік".

Однак президент України Володимир Зеленський погодився дотримуватися режиму припинення вогню з 9 по 11 травня і підписав указ, який забороняє удари по Москві у дні проведення параду. Україна виконала свої зобов'язання та не завдавала ударів по російській столиці.

У Кремлі, у свою чергу, відмовилися від раніше озвучених погроз про застосування "Орєшніка" та атаки по урядовому кварталі Києва. Проте вже після завершення основних заходів Росія завдала нового масованого удару по українській столиці.

В ISW вважають, що така тактика свідчить про спробу Москви зберегти можливість для ескалації навіть під час дипломатичних пауз. Аналітики наголошують: Кремль трактує дотримання домовленостей виключно у власних інтересах, використовуючи погрози та військовий тиск як частину переговорної стратегії.

На думку експертів, ситуація демонструє, що Росія продовжує поєднувати дипломатичні сигнали з психологічним терором, намагаючись нав'язати Україні та Заходу власні умови через постійну загрозу нових атак.

