Кремль угрожал «Орешником», но ударил иначе: в США разоблачили тактику Путина

Аналитики Института изучения войны заявили, что последние массированные удары России по Киеву стали очередным доказательством того, что Кремль использует любые договоренности исключительно как инструмент давления и манипуляций. Несмотря на формальное соблюдение объявленного "перемирия" на 9 мая, Москва, по оценке экспертов, продемонстрировала крайне недобросовестный подход к переговорам.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Накануне празднования Дня Победы российские власти открыто угрожали Украине жесткими ударами по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве, если украинская армия атакует Москву во время парада на Красной площади. Некоторые российские чиновники даже призывали применить против столицы Украины баллистические ракеты, включая комплекс "Орешник".

Однако президент Украины Владимир Зеленский согласился соблюдать режим прекращения огня с 9 по 11 мая и подписал указ, запрещающий удары по Москве в дни проведения парада. Украина выполнила свои обязательства и не наносила ударов по российской столице.

В Кремле, в свою очередь, отказались от ранее озвученных угроз о применении "Орешника" и атаках по правительственному кварталу Киева. Тем не менее уже после завершения основных мероприятий Россия нанесла новый массированный удар по украинской столице.

В ISW считают, что подобная тактика свидетельствует о попытке Москвы сохранить возможность для эскалации даже во время дипломатических пауз. Аналитики подчеркивают: Кремль трактует соблюдение договоренностей исключительно в собственных интересах, используя угрозы и военное давление как часть переговорной стратегии.

По мнению экспертов, ситуация демонстрирует, что Россия продолжает сочетать дипломатические сигналы с психологическим террором, пытаясь навязать Украине и Западу собственные условия через постоянную угрозу новых атак.

