Гібридна війна Росії проти Заходу не свідчить про відчай Кремля через відсутність успіхів на полі бою. Навпаки, Москва розглядає диверсії, кібератаки та приховані операції як повноцінні інструменти сучасної війни. Про це пише зовнішньополітичний оглядач The Telegraph Кон Кофлін.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За його словами, показовий приклад – інцидент із трьома російськими безпілотниками в аеропорту Лейпциг/Галле. Їхньою метою, як стверджується, був український вантажний літак, який використовується для військових перевезень. Сам аеропорт має важливе значення для логістики Німеччини та НАТО.

Кофлін зазначає, що удари по транспортних та логістичних ланцюжках противника давно входять до російського військового арсеналу. Москва почала активно застосовувати такі методи ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

У 2013 році начальник російського Генштабу Валерій Герасимов говорив про необхідність поєднувати традиційні бойові дії із прихованими методами впливу. На практиці цей підхід включав інформаційні кампанії, кібератаки, диверсії та використання військової сили.

Автор нагадує і про війну проти Грузії у 2008 році, коли російським діям передували атаки на інтернет- та енергетичну інфраструктуру країни. 2014-го під час захоплення Криму Москва використовувала військовослужбовців без розпізнавальних знаків, одночасно заперечуючи свою безпосередню участь.

Пізніше список таких операцій розширився. Серед найвідоміших епізодів Кофлін згадує отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у британському Солсбері у 2018 році, а також подальші підозри у російських диверсіях у Європі.

На думку оглядача, Заходу необхідно змінити систему стримування. Росія має розуміти, що приховані атаки несуть для неї вищу ціну, ніж можливу вигоду. При цьому Москва, ймовірно, вибиратиме все непомітніші методи – від кібератак до диверсій, які складніше безпосередньо пов'язати з Кремлем.

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