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Кремль пошел в тень: раскрыта новая тактика Путина против Запада

Диверсии, кибератаки и скрытые операции становятся для Москвы не вынужденной мерой, а частью долгосрочной стратегии войны, считает обозреватель The Telegraph Кон Кофлин

3 сентября 2026, 12:27
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Кравцев Сергей

Гибридная война России против Запада не свидетельствует об отчаянии Кремля из-за отсутствия успехов на поле боя. Напротив, Москва рассматривает диверсии, кибератаки и скрытые операции как полноценные инструменты современной войны. Об этом пишет внешнеполитический обозреватель The Telegraph Кон Кофлин.

Кремль пошел в тень: раскрыта новая тактика Путина против Запада

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, показательный пример – инцидент с тремя российскими беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. Их целью, как утверждается, был украинский грузовой самолет, используемый для военных перевозок. Сам аэропорт имеет важное значение для логистики Германии и НАТО.

Кофлин отмечает, что удары по транспортным и логистическим цепочкам противника давно входят в российский военный арсенал. Москва начала активно применять подобные методы еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину.

В 2013 году начальник российского Генштаба Валерий Герасимов говорил о необходимости сочетать традиционные боевые действия со скрытыми методами воздействия. На практике этот подход включал информационные кампании, кибератаки, диверсии и использование военной силы.

Автор напоминает и о войне против Грузии в 2008 году, когда российским действиям предшествовали атаки на интернет- и энергетическую инфраструктуру страны. В 2014-м во время захвата Крыма Москва использовала военнослужащих без опознавательных знаков, одновременно отрицая свое непосредственное участие.

Позже список подобных операций расширился. Среди наиболее известных эпизодов Кофлин упоминает отравление Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018 году, а также последующие подозрения в российских диверсиях в Европе.

По мнению обозревателя, Западу необходимо изменить систему сдерживания. Россия должна понимать, что скрытые атаки несут для нее более высокую цену, чем возможную выгоду. При этом Москва, вероятно, будет выбирать все более незаметные методы – от кибератак до диверсий, которые сложнее напрямую связать с Кремлем.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/09/03/putins-hybrid-warfare-calculated-strategy-not-desperation/
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