Кремль підготував страшне випробування українцям: озвучено вкрай тривожну заяву

Росія зробила головний акцент на атаках по енергетичній інфраструктурі України, що, як очікується, триватиме в найближчі місяці, вважає член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Фото: з відкритих джерел

У коментарі РБК-Україна підкреслив, що агресор прагне дестабілізувати ситуацію не лише на передовій, а й у тилових регіонах країни.

"Путін (диктатор РФ Володимир Путін, — ред.) узяв курс на системні атаки по нашій енергосистемі та нафтогазовій інфраструктурі — і, на мою думку, це буде тривати", — зазначив Веніславський.

Він додав, що для України важливо реагувати на ці удари, аби громадяни Росії відчували наслідки так само, як українці.

"Я впевнений, що наші енергетики впораються, але неможливо повністю виключити перебої в електропостачанні", — наголосив парламентар.

За інформацією видання, мета російських ударів — порушити маршрути передачі електроенергії до споживачів у східних областях України.

"Головна небезпека цієї зими полягає у тому, що Москва продовжить атаки на ті маневрені ТЕЦ і ТЕС, які вдасться відновити. Також противник може вдарити по імпортно-експортних вузлах ENTSO-E, ускладнюючи постачання резервних потужностей", — попереджають експерти.

Крім того, Росія може націлитися на розподільні пристрої, магістральні ЛЕП і лінії від АЕС, що загрожує повним "розсинхроном" енергосистеми.

За останній час тактика обстрілів РФ стала менш передбачуваною, що ускладнює планування оборонних заходів, резюмували аналітики.

