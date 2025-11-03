logo

Кремль подготовил страшное испытание украинцам: озвучено крайне тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль подготовил страшное испытание украинцам: озвучено крайне тревожное заявление

По словам Федора Вениславского, россияне стремятся дестабилизировать ситуацию в Украине.

3 ноября 2025, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия сделала главный акцент на атаках по энергетической инфраструктуре Украины, что, как ожидается, продлится в ближайшие месяцы, считает член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Кремль подготовил страшное испытание украинцам: озвучено крайне тревожное заявление

Фото: из открытых источников

В комментарии РБК-Украина подчеркнул, что агрессор стремится дестабилизировать ситуацию не только в передовой, но и в тыловых регионах страны.

"Путин (диктатор РФ Владимир Путин, — ред.) взял курс на системные атаки по нашей энергосистеме и нефтегазовой инфраструктуре — и, по моему мнению, это будет продолжаться", — отметил Вениславский.

Он добавил, что для Украины важно реагировать на эти удары, чтобы граждане России ощущали последствия так же, как украинцы.

"Я уверен, что наши энергетики справятся, но невозможно полностью исключить перебои в электроснабжении", — подчеркнул парламентарий.

По информации издания, цель российских ударов – нарушить маршруты передачи электроэнергии к потребителям в восточных областях Украины.

"Главная опасность этой зимы состоит в том, что Москва продолжит атаки на те маневренные ТЭЦ и ТЭС, которые удастся восстановить. Также противник может ударить по импортно-экспортным узлам ENTSO-E, усложняя поставки резервных мощностей", — предупреждают эксперты.

Кроме того, Россия может нацелиться на распределительные устройства, магистральные ЛЭП и линии от АЭС, что чревато полным "рассинхроном" энергосистемы.

За последнее время тактика обстрелов РФ стала менее предсказуемой, что усложняет планирование оборонных мер, резюмировали аналитики.

Ранее портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп прокомментировал нежелание Владимира Путина заканчивать войну в Украине. На борту Air Force One журналисты спросили его о существовании последней капли, после которой Кремль может согласиться на мир.



