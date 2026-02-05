logo_ukra

Кремль обнулює мирні переговори: Москва висунула ультиматум Україні та Заходу
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль обнулює мирні переговори: Москва висунула ультиматум Україні та Заходу

Росія заявила, що не визнає жодних гарантій безпеки для України і готова продовжувати війну до виконання своїх вимог

5 лютого 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Найвище керівництво Росії публічно підтвердило відданість максималістським цілям війни проти України та фактично відкинуло можливість мирного врегулювання без виконання вимог Кремля. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль обнулює мирні переговори: Москва висунула ультиматум Україні та Заходу

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова знову заявила, що розміщення західних військ у повоєнній Україні, зокрема в рамках так званої "Коаліції охочих", є для Москви "категорично неприйнятним".

За її словами, така присутність нібито загрожує безпеці Росії, а іноземні військові розглядатимуться як "законні військові цілі".

Захарова також підкреслила, що завершення війни неможливе без усунення "першопричин конфлікту". В ISW зазначають, що під цим терміном Кремль традиційно розуміє відкіт НАТО до кордонів 1997 року, ліквідацію української армії та зміну демократично обраної влади у Києві на проросійський режим.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 4 лютого підтвердив, що Росія має намір продовжувати війну доти, доки українське керівництво "не ухвалить відповідних рішень", що аналітики розцінюють як вимогу капітуляції.

З аналогічними заявами виступив і колишній депутат Верховної ради Віктор Медведчук – близький соратник Володимира Путіна.

Він назвав розмови про західних миротворців "глухим кутом" для переговорів, заявивши, що Росія "ніколи не допустить" їх появи в Україні.

Депутати Держдуми також синхронно повторили тезу Кремля про відмову від будь-яких західних гарантій безпеки для Києва.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-4-2026/
