Кремль обнуляет мирные переговоры: Москва выдвинула ультиматум Украине и Западу

Высшее руководство России публично подтвердило приверженность максималистским целям войны против Украины и фактически отвергло возможность мирного урегулирования без выполнения требований Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь заявила, что размещение западных войск в послевоенной Украине, в том числе в рамках так называемой "Коалиции желающих", является для Москвы "категорически неприемлемым".

По ее словам, такое присутствие якобы угрожает безопасности России, а иностранные военные будут рассматриваться как "законные военные цели".

Захарова также подчеркнула, что завершение войны невозможно без устранения "первопричин конфликта". В ISW отмечают, что под этим термином Кремль традиционно понимает откат НАТО к границам 1997 года, ликвидацию украинской армии и смену демократически избранной власти в Киеве на пророссийский режим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля подтвердил, что Россия намерена продолжать войну до тех пор, пока украинское руководство "не примет соответствующие решения", что аналитики расценивают как требование капитуляции.

С аналогичными заявлениями выступил и бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук – близкий соратник Владимира Путина.

Он назвал разговоры о западных миротворцах "тупиком" для переговоров, заявив, что Россия "никогда не допустит" их появления в Украине.

Депутаты Госдумы также синхронно повторили тезис Кремля об отказе от любых западных гарантий безопасности для Киева.

