Кремль обнуляет мирные переговоры: Москва выдвинула ультиматум Украине и Западу
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль обнуляет мирные переговоры: Москва выдвинула ультиматум Украине и Западу

Россия заявила, что не признает никаких гарантий безопасности для Украины и готова продолжать войну до выполнения своих требований

5 февраля 2026, 07:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Высшее руководство России публично подтвердило приверженность максималистским целям войны против Украины и фактически отвергло возможность мирного урегулирования без выполнения требований Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль обнуляет мирные переговоры: Москва выдвинула ультиматум Украине и Западу

Переговоры. Фото: из открытых источников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь заявила, что размещение западных войск в послевоенной Украине, в том числе в рамках так называемой "Коалиции желающих", является для Москвы "категорически неприемлемым". 

По ее словам, такое присутствие якобы угрожает безопасности России, а иностранные военные будут рассматриваться как "законные военные цели".

Захарова также подчеркнула, что завершение войны невозможно без устранения "первопричин конфликта". В ISW отмечают, что под этим термином Кремль традиционно понимает откат НАТО к границам 1997 года, ликвидацию украинской армии и смену демократически избранной власти в Киеве на пророссийский режим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля подтвердил, что Россия намерена продолжать войну до тех пор, пока украинское руководство "не примет соответствующие решения", что аналитики расценивают как требование капитуляции.

С аналогичными заявлениями выступил и бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук – близкий соратник Владимира Путина. 

Он назвал разговоры о западных миротворцах "тупиком" для переговоров, заявив, что Россия "никогда не допустит" их появления в Украине. 

Депутаты Госдумы также синхронно повторили тезис Кремля об отказе от любых западных гарантий безопасности для Киева.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-4-2026/
