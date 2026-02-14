Кремль несподівано змінив головного переговорника: Зеленський розкрив, що задумав Путін

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням Росії змінити керівника своєї делегації після перших двох раундів тристоронніх переговорів, які відбулися в Абу-Дабі. Про це він сказав під час пресбрифінгу на полях Мюнхенська безпекова конференція, повідомляє The Guardian.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
За словами глави держави, така кадрова ротація напередодні нового етапу консультацій у Женеві може свідчити про спробу Москви затягнути процес.
Президент наголосив, що подібний крок може бути тактикою для перезапуску переговорів "з нуля" під приводом появи нової команди. На його переконання, це створює ризик втрати вже досягнутих напрацювань і може ускладнити подальший діалог.
Водночас Зеленський висловив сподівання, що представники США не дозволять російській стороні маніпулювати процесом.
Український лідер дав зрозуміти, що Київ розраховує на послідовність і збереження вже узгоджених позицій. На його думку, зміна переговорників не повинна ставати підставою для затягування рішень у питаннях, які мають ключове значення для безпеки та майбутнього регіону.
