Кремль несподівано змінив головного переговорника: Зеленський розкрив, що задумав Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням Росії змінити керівника своєї делегації після перших двох раундів тристоронніх переговорів, які відбулися в Абу-Дабі. Про це він сказав під час пресбрифінгу на полях Мюнхенська безпекова конференція, повідомляє The Guardian.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, така кадрова ротація напередодні нового етапу консультацій у Женеві може свідчити про спробу Москви затягнути процес.

"Було сюрпризом, що Росія змінила очільника делегації. Як на мене, вони хочуть відкласти рішення. Можливо, я трохи песиміст", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що подібний крок може бути тактикою для перезапуску переговорів "з нуля" під приводом появи нової команди. На його переконання, це створює ризик втрати вже досягнутих напрацювань і може ускладнити подальший діалог.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що представники США не дозволять російській стороні маніпулювати процесом.

"Я думаю, це була б велика помилка. Сподіваюся, що американські партнери не дадуть росіянам такої можливості з ними гратися", — підкреслив він.

Український лідер дав зрозуміти, що Київ розраховує на послідовність і збереження вже узгоджених позицій. На його думку, зміна переговорників не повинна ставати підставою для затягування рішень у питаннях, які мають ключове значення для безпеки та майбутнього регіону.

