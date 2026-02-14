logo_ukra

Кремль несподівано змінив головного переговорника: Зеленський розкрив, що задумав Путін
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль несподівано змінив головного переговорника: Зеленський розкрив, що задумав Путін

Український президент попередив про ризик зриву домовленостей перед новим раундом перемовин

14 лютого 2026, 20:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням Росії змінити керівника своєї делегації після перших двох раундів тристоронніх переговорів, які відбулися в Абу-Дабі. Про це він сказав під час пресбрифінгу на полях Мюнхенська безпекова конференція, повідомляє The Guardian.

Кремль несподівано змінив головного переговорника: Зеленський розкрив, що задумав Путін

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, така кадрова ротація напередодні нового етапу консультацій у Женеві може свідчити про спробу Москви затягнути процес. 

"Було сюрпризом, що Росія змінила очільника делегації. Як на мене, вони хочуть відкласти рішення. Можливо, я трохи песиміст", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що подібний крок може бути тактикою для перезапуску переговорів "з нуля" під приводом появи нової команди. На його переконання, це створює ризик втрати вже досягнутих напрацювань і може ускладнити подальший діалог.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що представники США не дозволять російській стороні маніпулювати процесом. 

"Я думаю, це була б велика помилка. Сподіваюся, що американські партнери не дадуть росіянам такої можливості з ними гратися", — підкреслив він.

Український лідер дав зрозуміти, що Київ розраховує на послідовність і збереження вже узгоджених позицій. На його думку, зміна переговорників не повинна ставати підставою для затягування рішень у питаннях, які мають ключове значення для безпеки та майбутнього регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський відреагував на заклики президента США Дональда Трампа якнайшвидше укласти мирну угоду з Росією, наголосивши, що Київ уже зробив низку болючих компромісів, але не отримав взаємності від Москви. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/14/munich-security-conference-live-marco-rubio-keir-starmer-eu-europe-ukraine-russia-latest-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-6990a0108f08a3236d0648da#block-6990a0108f08a3236d0648da
