Кремль неожиданно сменил главного переговорщика: Зеленский раскрыл, что задумал Путин

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением России сменить руководителя своей делегации после первых двух раундов состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговоров. Об этом он сказал во время прессбрифинга на полях Мюнхенская конференция безопасности, сообщает The Guardian.
Переговоры. Фото: из открытых источников
По словам главы государства, такая кадровая ротация в преддверии нового этапа консультаций в Женеве может свидетельствовать о попытке Москвы затянуть процесс.
Президент подчеркнул, что подобный шаг может являться тактикой для перезапуска переговоров "с нуля" под предлогом появления новой команды. По его убеждению, это создает риск потери уже достигнутых наработок и может усложнить дальнейший диалог.
В то же время, Зеленский выразил надежду, что представители США не позволят российской стороне манипулировать процессом.
Украинский лидер дал понять, что Киев рассчитывает на последовательность и сохранение согласованных позиций. По его мнению, изменение переговорщиков не должно стать основанием для затягивания решений в вопросах, имеющих ключевое значение для безопасности и будущего региона.
