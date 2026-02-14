Кремль неожиданно сменил главного переговорщика: Зеленский раскрыл, что задумал Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением России сменить руководителя своей делегации после первых двух раундов состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговоров. Об этом он сказал во время прессбрифинга на полях Мюнхенская конференция безопасности, сообщает The Guardian.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, такая кадровая ротация в преддверии нового этапа консультаций в Женеве может свидетельствовать о попытке Москвы затянуть процесс.

"Было сюрпризом, что Россия сменила главу делегации. По-моему, они хотят отложить решение. Возможно, я немного пессимист", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобный шаг может являться тактикой для перезапуска переговоров "с нуля" под предлогом появления новой команды. По его убеждению, это создает риск потери уже достигнутых наработок и может усложнить дальнейший диалог.

В то же время, Зеленский выразил надежду, что представители США не позволят российской стороне манипулировать процессом.

"Я думаю, это была бы большая ошибка. Надеюсь, что американские партнеры не дадут россиянам такой возможности с ними играть", — подчеркнул он.

Украинский лидер дал понять, что Киев рассчитывает на последовательность и сохранение согласованных позиций. По его мнению, изменение переговорщиков не должно стать основанием для затягивания решений в вопросах, имеющих ключевое значение для безопасности и будущего региона.

