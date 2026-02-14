logo

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль неожиданно сменил главного переговорщика: Зеленский раскрыл, что задумал Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль неожиданно сменил главного переговорщика: Зеленский раскрыл, что задумал Путин

Украинский президент предупредил о риске срыва договоренностей перед новым раундом переговоров

14 февраля 2026, 20:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением России сменить руководителя своей делегации после первых двух раундов состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних переговоров. Об этом он сказал во время прессбрифинга на полях Мюнхенская конференция безопасности, сообщает The Guardian.

Кремль неожиданно сменил главного переговорщика: Зеленский раскрыл, что задумал Путин

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, такая кадровая ротация в преддверии нового этапа консультаций в Женеве может свидетельствовать о попытке Москвы затянуть процесс.

"Было сюрпризом, что Россия сменила главу делегации. По-моему, они хотят отложить решение. Возможно, я немного пессимист", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что подобный шаг может являться тактикой для перезапуска переговоров "с нуля" под предлогом появления новой команды. По его убеждению, это создает риск потери уже достигнутых наработок и может усложнить дальнейший диалог.

В то же время, Зеленский выразил надежду, что представители США не позволят российской стороне манипулировать процессом.

"Я думаю, это была бы большая ошибка. Надеюсь, что американские партнеры не дадут россиянам такой возможности с ними играть", — подчеркнул он.

Украинский лидер дал понять, что Киев рассчитывает на последовательность и сохранение согласованных позиций. По его мнению, изменение переговорщиков не должно стать основанием для затягивания решений в вопросах, имеющих ключевое значение для безопасности и будущего региона.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/14/munich-security-conference-live-marco-rubio-keir-starmer-eu-europe-ukraine-russia-latest-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-6990a0108f08a3236d0648da#block-6990a0108f08a3236d0648da
