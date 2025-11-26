Кремль не чекав такої динаміки від України: експерт розповів, як РФ зриває мирний трек

Росія "зливає" мирний трек, адже не очікувала такої динаміки з боку України, яка змогла показати необхідний перемовний темп та конструктив у контактах із США та європейцями.

Володимир Путін та Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Аби зірвати переговори, Кремль контрольовано запускає класичний сценарій: "ми хотіли миру, а нам не дали українці/європейці/масони/інопланетяни". Про це у Facebook написав керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Експерт також закликає не надто "хаяти" американців.

"Профіль кожного з перемовників відомий давно. Росіяни хочуть, аби ми зосередились гнівом саме на Трампові. Навпаки, тут треба наповнювати своїм адекватним змістом ту рамку "плану Трампа" (насправді, російської пропозиції). І, в принципі, це почало вдаватися, стартуючи із Женеви", — зазначив Чаленко.

За його словами, паралельно вкрай потрібно інтенсифікувати рухи щодо погодження репараційного кредиту. Варто також активізувати інші кроки для забезпечення сталої підтримки України в наступні роки.

