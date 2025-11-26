Кремль не ожидал такой динамики от Украины: эксперт рассказал, как РФ срывает мирный трек

Россия "сливает" мирный трек, ведь не ожидала такой динамики со стороны Украины, которая смогла показать необходимый переговорный темп и конструктив в контактах с США и европейцами.

Владимир Путин и Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Чтобы сорвать переговоры, Кремль контролируемо запускает классический сценарий: "мы хотели мира, а нам не дали украинцы/европейцы/масоны/инопланетяне". Об этом в Facebook написал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Эксперт также призывает не слишком "хаять" американцев.

"Профиль каждого из переговорщиков известен давно. Россияне хотят, чтобы мы сосредоточились гневом именно на Трампе. Напротив, здесь нужно наполнять своим адекватным содержанием ту рамку "плана Трампа" (на самом деле российского предложения). И, в принципе, это начало получаться, стартуя с Женевы", — отметил Чаленко.

По его словам, параллельно крайне нужно интенсифицировать движения по согласованию репарационного кредита. Следует также активизировать другие шаги для обеспечения устойчивой поддержки Украины в последующие годы.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что представленный специальным посланником США Стивом Виткоффом так называемый "мирный план" на самом деле не отражает американскую дипломатию и фактически является сборником требований России. Огрызко предположил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев просто привез подготовленный в Москве документ, передал его Стиву Виткоффу, а тот, даже не ознакомившись, переслал его дальше в американском руководстве.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в США разразился скандал после слива разговоров спецпредставителя США Стива Виткоффа с российскими чиновниками, в которых он советовал, как представить американскому президенту Дональду Трампу российские предложения по миру.