Кремль може завдати несподіваного жорсткого удару: експерт приголомшив задумом Путіна

Російські війська продовжують наступальні операції на кількох ділянках фронту, однак головним пріоритетом Москви поки залишається Донбас. Водночас у разі відсутності необхідних результатів російське командування може скоригувати плани та перенести основні зусилля на інший напрямок. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

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За його словами, щонайменше до завершення літньої кампанії росіяни, ймовірно, продовжуватимуть концентрувати сили на Донеччині. Одним із ключових завдань залишається просування в напрямку Краматорсько-Слов'янської агломерації. Однак реалізувати свій масштабний задум у заплановані строки противнику не вдається.

Лакійчук наголосив, що на цьому тлі не можна ігнорувати загрозу активізації російських військ на півночі України.

"Росіяни можуть змінити задум. І коли наше командування та політичне керівництво говорять про загрозу з півночі, це не абстрактна загроза, все це може бути", — зазначив експерт.

Наразі активність противника на Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках, за його оцінкою, переважно відповідає тактиці розтягування українських Сил оборони та резервів. Проте російське командування може перенести напрямок головного удару на ділянку, де побачить можливість досягти більшого успіху.

Схожа логіка бойових дій, припускає експерт, може зберігатися і взимку 2026–2027 років. Проте це не виключає зміни пріоритетів Кремля залежно від ситуації на полі бою.

На півдні росіяни також продовжують наступальні спроби. Зокрема, активність фіксується на Гуляйпільському напрямку, де окупанти витрачають значні ресурси, попри ризик українських контрударів.

За оцінкою Лакійчука, найближчими місяцями кардинальної зміни загальної конфігурації фронту може не відбутися: РФ продовжуватиме тиснути на Донеччині та шукати слабкі місця української оборони. Водночас невдачі на основному напрямку можуть змусити російське командування переглянути свій задум.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Польща не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників, незважаючи на посилення побоювань щодо потенційної агресії Росії проти держав НАТО. Водночас Варшава має намір брати активну участь у системі ядерного стримування Північноатлантичного альянсу.