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Кремль может нанести неожиданный жесткий удар: эксперт ошеломил замыслом Путина

В настоящее время активность российских войск на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях может быть направлена, прежде всего, на распыление сил и резервов украинской обороны вдоль фронта.

28 августа 2026, 11:00
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Клименко Елена

Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких участках фронта, однако главным приоритетом Москвы пока остается Донбасс. В то же время при отсутствии необходимых результатов российское командование может скорректировать планы и перенести основные усилия на другое направление. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Кремль может нанести неожиданный жесткий удар: эксперт ошеломил замыслом Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, по меньшей мере до завершения летней кампании россияне, вероятно, будут продолжать концентрировать силы в Донецкой области. Одной из ключевых задач остается продвижение в направлении Краматорско-Славянской агломерации. Однако реализовать свой масштабный замысел в планируемые сроки противнику не удается.

Лакийчук подчеркнул, что на этом фоне нельзя игнорировать угрозу активизации российских войск на севере Украины.

"Россияне могут изменить замысел. И когда наше командование и политическое руководство говорят об угрозе с севера, это не абстрактная угроза, все это может быть", — отметил эксперт.

В настоящее время активность противника на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях, по его оценке, в основном отвечает тактике растяжения украинских сил обороны и резервов. Однако российское командование может перенести направление главного удара на участок, где увидит возможность добиться большего успеха.  

Похожая логика боевых действий, предполагает эксперт, может сохраняться и зимой 2026-2027 годов. Однако это не исключает смены приоритетов Кремля в зависимости от ситуации на поле боя.

На юге россияне тоже продолжают наступательные попытки. В частности, активность фиксируется на Гуляйпольском направлении, где оккупанты тратят значительные ресурсы, несмотря на риск украинских контрударов.

По оценке Лакийчука, в ближайшие месяцы кардинального изменения общей конфигурации фронта может не состояться: РФ будет продолжать давить на Донетчине и искать слабые места украинской обороны. В то же время, неудачи на основном направлении могут заставить российское командование пересмотреть свой замысел.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Польша не планирует размещать на своей территории ядерное оружие союзников, несмотря на усиление опасений относительно потенциальной агрессии России против государств НАТО. В то же время Варшава намерена активно участвовать в системе ядерного сдерживания Североатлантического альянса.



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Источник: https://24tv.ua/zmina-prioritetiv-rosiyi-fronti-pavlo-lakiychuk-pro-plani-rosiyan_n3131354
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