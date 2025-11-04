logo_ukra

Кремль готується до жорсткого реваншу: названо чергову серйозну загрозу
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готується до жорсткого реваншу: названо чергову серйозну загрозу

На Добропільському напрямку українські контратаки перешкоджають ворогу здійснити плани щодо Покровська.

4 листопада 2025, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої. Українські контратаки на сусідніх ділянках фронту ускладнюють ворожі спроби оточити Покровськ та Мирноград з півночі й північного сходу.

Кремль готується до жорсткого реваншу: названо чергову серйозну загрозу

Фото: з відкритих джерел

Захисники активно тиснуть на Добропільський виступ, змушуючи ворога розпорошувати сили та не дозволяючи йому зосередити основні зусилля на Покровську.

3 листопада президент Володимир Зеленський зазначив, що контрнаступальні дії українських сил на Добропільському напрямку тривають. Головнокомандувач ЗСУ доповів, що Сили оборони звільнили ще 2,5–3 кілометри території. За словами президента, Росія втратила ініціативу в цьому районі, але є ознаки підготовки ворога до реваншу — противник активно накопичує сили.

2 листопада російський блогер повідомив, що українські війська звільнили Нове Шахове на сході від Добропілля, а російські війська утримують позиції не далі, ніж на південь від Кучерового Яру, що на північний схід від міста.

У самому Покровську тривають запеклі бої, велика кількість російських ДРГ проникає в місто, і наразі 60% його території перебуває під контролем окупантів. Для полегшення логістики українських підрозділів ГУР провело десантну операцію, а спецпризначенці здійснюють стабілізаційні дії у місті.

Під час зустрічі з журналістами наприкінці жовтня Путін стверджував, що українські сили заблоковані у Покровську та Мирнограді, але в Києві це спростували.

Волонтер і активіст Сергій Стерненко наголосив, що ситуація для ЗСУ у Покровську схожа на "вогневий мішок", подібно до того, що сталося в Авдіївці, Суджі та Вугледарі. Росія направила близько 170 тисяч військових для захоплення Покровська.

Як вже писали "Коментарі", У Маріуполі триває реконструкція драматичного театру, який був зруйнований російською авіацією в березні 2022 року. Цей обстріл, попри великий напис "ДІТИ" на фасаді, забрав життя сотень людей, які ховалися всередині. Про це пише The Times.



