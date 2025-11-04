logo

Кремль готовится к жесткому реваншу: названа очередная серьезная угроза

На Добропольском направлении украинские контратаки препятствуют врагу осуществить планы по Покровску.

4 ноября 2025, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Украинские контратаки на соседних участках фронта осложняют враждебные попытки оцепить Покровск и Мирноград с севера и северо-востока.

Кремль готовится к жесткому реваншу: названа очередная серьезная угроза

Фото: из открытых источников

Защитники активно давят на Добропольское выступление, заставляя врага распылять силы и не позволяя ему сосредоточить основные усилия на Покровске .

3 ноября президент Владимир Зеленский отметил, что контрнаступательные действия украинских сил на Добропольском направлении продолжаются. Главнокомандующий ВСУ доложил, что Силы обороны уволили еще 2,5–3 километра территории. По словам президента, Россия потеряла инициативу в этом районе, но есть признаки подготовки врага к реваншу – противник активно накапливает силы.

2 ноября российский блогер сообщил, что украинские войска освободили Новое Шахово к востоку от Доброполья, а российские войска удерживают позиции не дальше, чем к югу от Кучерового Яра, что к северо-востоку от города.

В самом Покровске продолжаются ожесточенные бои, большое количество российских ДРГ проникает в город, и сейчас 60% его территории находится под контролем окупантов. Для облегчения логистики украинских подразделений ГУР провело десантную операцию, а спецназовцы совершают стабилизационные действия в городе.

На встрече с журналистами в конце октября Путин утверждал, что украинские силы заблокированы в Покровске и Мирнограде, но в Киеве это опровергли.

Волонтер и активист Сергей Стерненко подчеркнул, что ситуация для ВСУ в Покровске похожа на "огневой мешок", подобно тому, что произошло в Авдеевке, Судже и Угледаре. Россия направила около 170 тысяч военных для захвата Покровска.

Как уже писали "Комментарии", в Мариуполе продолжается реконструкция драматического театра, разрушенного российской авиацией в марте 2022 года. Этот обстрел, несмотря на большую надпись "ДЕТИ" на фасаде, унес жизни сотен людей, которые скрывались внутри. Об этом пишет The Times.



