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Кремль готує новий небезпечний план для України: якого союзника ризикує втратити Київ

Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв пояснив, чому Росія почала демонструвати готовність до діалогу з Європою та як це пов'язано з невдалими очікуваннями Кремля щодо Дональда Трампа

21 липня 2026, 16:05
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Клименко Елена

Росія не змогла реалізувати свій розрахунок на те, що президент США Дональд Трамп змусить Україну погодитися на переговори на умовах Кремля. Після провалу цієї стратегії Москва почала активніше шукати можливості впливу через Європу. Таку думку висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Кремль готує новий небезпечний план для України: якого союзника ризикує втратити Київ

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, після перемоги Трампа на виборах російська пропаганда створювала ілюзію, що новий президент США швидко реалізує сценарій, вигідний Кремлю.

"Після перемоги Трампа російські пропагандисти буквально розповідали, що зараз вони "добре заживуть, а президент США їх не кине"", – зазначив Краєв.

Втім, згодом стало очевидно, що ці очікування не виправдалися. Як пояснив експерт, Дональд Трамп прагне завершити війну передусім із власних політичних міркувань, однак це не означає підтримку російських вимог.

"Трамп не став проросійським. Але він не є проукраїнським. Йому потрібно, щоб угода була укладена якнайшвидше. Саме зараз Україна є тим партнером, який наближає угоду. Нам вдається бити по НПЗ, ефективно знищувати особовий склад ворога", – наголосив Краєв. 

Він зауважив, що на початку другої каденції американський президент дійсно був схильний скоротити підтримку України, аби пришвидшити завершення війни. Однак небажання Росії вести конструктивні переговори та постійне затягування процесу змінили ситуацію.

На цьому тлі Кремль почав змінювати свою риторику щодо Європи. Зокрема, нещодавно речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито завжди була готова відновити відносини з європейськими державами. За словами Краєва, така зміна є невипадковою.

"За один-два місяці до повномасштабної війни Росія не сприймала європейців як собі рівних. Вони хотіли говорити лише зі США. Зараз, коли в Кремлі побачили, що в Європі формуються певні невеликі розколи, то вони почали туди вмикатися", – пояснив експерт.

Як вже писали "Коментарі", протести, що спалахнули після кадрових змін у Міністерстві оборони, стали наслідком невдалих рішень влади, а не особистого конфлікту між окремими посадовцями. Таку думку висловив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

 

 

 



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