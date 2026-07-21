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Кремль готовит новый опасный план для Украины: какого союзника рискует потерять Киев

Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев объяснил, почему Россия начала демонстрировать готовность к диалогу с Европой и как это связано с неудачными ожиданиями Кремля по Дональду Трампу

21 июля 2026, 16:05
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Клименко Елена

Россия не смогла реализовать свой расчет на то, что президент США Дональд Трамп вынудит Украину согласиться на переговоры на условиях Кремля. После провала этой стратегии Москва начала более активно искать возможности влияния через Европу. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Кремль готовит новый опасный план для Украины: какого союзника рискует потерять Киев

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, после победы Трампа на выборах российская пропаганда создавала иллюзию, что новый президент США быстро реализует сценарий, выгодный Кремлю.

"После победы Трампа российские пропагандисты буквально рассказывали, что сейчас они хорошо заживут, а президент США их не бросит", — отметил Краев.

Впрочем, впоследствии стало очевидно, что эти ожидания не оправдались. Как объяснил эксперт, Дональд Трамп стремится завершить войну, прежде всего, из собственных политических соображений, однако это не означает поддержку российских требований.

"Трамп не стал пророссийским. Но он не проукраинский. Ему нужно, чтобы соглашение было заключено как можно быстрее. Именно сейчас Украина является тем партнером, который приближает соглашение. Нам удается бить по НПЗ, эффективно уничтожать личный состав врага", — подчеркнул Краев.

Он отметил, что в начале второй каденции американский президент действительно был склонен сократить поддержку Украины, чтобы ускорить завершение войны. Однако нежелание России вести конструктивные переговоры и постоянное затягивание процесса изменили ситуацию.

На этом фоне Кремль начал менять свою риторику по отношению к Европе. В частности, недавно представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы всегда была готова возобновить отношения с европейскими государствами. По словам Краева, такое изменение является неслучайным.

"За один-два месяца до полномасштабной войны Россия не воспринимала европейцев как себе равных. Они хотели говорить только с США. Сейчас, когда в Кремле увидели, что в Европе формируются определенные небольшие расколы, они начали туда включаться", — пояснил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", вспыхнувшие после кадровых изменений в Министерстве обороны протесты стали следствием неудачных решений власти, а не личного конфликта между отдельными чиновниками. Такое мнение высказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.



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