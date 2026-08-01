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Кравцев Сергей
Все частіше звучить тема виборів у болотній країні, але, якщо говорити об'єктивно, то світова спільнота вже неодноразова висловлювалась про їх невизнання, особливо, якщо мова йде про окуповані Росією українські території. Тому тут, об'єктивно, немає за що хвилюватися. Про це розповів голова профсоюзу Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець.
Вибори до Держдуми РФ. Фото: з відкритих джерел
Що стосується виборів, які деякі політики в Україні, які близькі до "лівих" поглядів і Демократичної партії Сполучених Штатів, які натякають на необхідність проведення виборів, то, звичайно, вони мають право так думати. Єдине в тому, що, якщо б така сама ситуація була в країнах, навряд чи б вони проводили вибори.
Тим більше, наголошує Ростислав Кравець, ми бачимо, що ті ракети, які прилітають по Україні, фактично мають досить велику складову з іноземних країн. І це також досі не зупиняється. Тому до наших партнерів теж є дуже великі питання.
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