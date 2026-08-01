Кремль готує нове «голосування»: чи зможе Росія нав'язати світу окупацію України

Все частіше звучить тема виборів у болотній країні, але, якщо говорити об'єктивно, то світова спільнота вже неодноразова висловлювалась про їх невизнання, особливо, якщо мова йде про окуповані Росією українські території. Тому тут, об'єктивно, немає за що хвилюватися. Про це розповів голова профсоюзу Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець.

Вибори до Держдуми РФ. Фото: з відкритих джерел

"І такі висловлення були, в тому числі, і щодо анексованого Криму, і щодо тимчасово захоплених територій Донецької, Луганської областей, тим більше і Херсонської та Запорізької областей", – зазначив експерт.

Що стосується виборів, які деякі політики в Україні, які близькі до "лівих" поглядів і Демократичної партії Сполучених Штатів, які натякають на необхідність проведення виборів, то, звичайно, вони мають право так думати. Єдине в тому, що, якщо б така сама ситуація була в країнах, навряд чи б вони проводили вибори.

"Якщо наші іноземні партнери так наполягають на проведенні виборів, я думаю, що їм варто було б подумати про надання більш суттєвої допомоги Україні, а також вступу на стороні України у війну і бути не тільки партнерами, а вже й союзниками у цій війні. Це десь змогло швидше завершити війну і, відповідно, припинити загибель українців. Однак все поки що залишається на тому ж рівні політичних обіцянок, меморандумів, зустрічей і справді об'єктивно серйозної допомоги нам не надають", – зазначив експерт.

Тим більше, наголошує Ростислав Кравець, ми бачимо, що ті ракети, які прилітають по Україні, фактично мають досить велику складову з іноземних країн. І це також досі не зупиняється. Тому до наших партнерів теж є дуже великі питання.

"І перед тим, як щось вказувати Україні щодо виборів, їм би вирішити питання щодо постачання озброєння для Росії, яким вбивають українців", – підсумував експерт.

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