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Кравцев Сергей
Все чаще звучит тема выборов в болотной стране, но если говорить объективно, то мировое сообщество уже неоднократно высказывалось об их непризнании, особенно, если речь идет об оккупированных Россией украинских территориях. Поэтому здесь, объективно, не за что волноваться. Об этом рассказал глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, глава АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.
Выборы в Госдуму РФ. Фото: из открытых источников
Что касается выборов, некоторые политики в Украине, которые близки к "левым" взглядам и Демократической партии Соединенных Штатов, которые намекают на необходимость проведения выборов, то, конечно, они имеют право так думать. Единственное в том, что если бы такая же ситуация была в странах, вряд ли бы они проводили выборы.
Тем более, отмечает Ростислав Кравец, мы видим, что ракеты, которые прилетают по Украине, фактически имеют достаточно большую составляющую из иностранных стран. И это тоже до сих пор не останавливается. Поэтому к нашим партнерам тоже очень большие вопросы.
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