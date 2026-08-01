Все чаще звучит тема выборов в болотной стране, но если говорить объективно, то мировое сообщество уже неоднократно высказывалось об их непризнании, особенно, если речь идет об оккупированных Россией украинских территориях. Поэтому здесь, объективно, не за что волноваться. Об этом рассказал глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, глава АО "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

Выборы в Госдуму РФ. Фото: из открытых источников

"И такие высказывания были, в том числе, и в отношении аннексированного Крыма, и в отношении временно захваченных территорий Донецкой, Луганской областей, тем более и Херсонской и Запорожской областей", – отметил эксперт.

Что касается выборов, некоторые политики в Украине, которые близки к "левым" взглядам и Демократической партии Соединенных Штатов, которые намекают на необходимость проведения выборов, то, конечно, они имеют право так думать. Единственное в том, что если бы такая же ситуация была в странах, вряд ли бы они проводили выборы.

"Если наши иностранные партнеры так настаивают на проведении выборов, я думаю, что им следовало бы подумать о предоставлении более существенной помощи Украине, а также вступлении на стороне Украины в войну и быть не только партнерами, но и союзниками в этой войне. Это где-то смогло быстрее завершить войну и соответственно прекратить гибель украинцев. Однако все пока остается на том же уровне политических обещаний, меморандумов, встреч и действительно объективно серьезной помощи нам не оказывают", – отметил эксперт.

Тем более, отмечает Ростислав Кравец, мы видим, что ракеты, которые прилетают по Украине, фактически имеют достаточно большую составляющую из иностранных стран. И это тоже до сих пор не останавливается. Поэтому к нашим партнерам тоже очень большие вопросы.

"И перед тем, как что-то указывать Украине на выборы, им бы решить вопрос по поставкам вооружения для России, которым убивают украинцев", – подытожил эксперт.

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