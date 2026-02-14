Кремль блокує мир: у США розкрили головний бар'єр для закінчення війни

Головною перешкодою на шляху до мирної угоди є не позиція України щодо територій, а відмова Росії надати реальні гарантії безпеки. Такого висновку дійшли американські аналітики Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними експертів, Кремль систематично намагається подати Київ головним винуватцем відсутності світу, щоб приховати власне небажання йти на компроміси. Москва продовжує наполягати на виконанні своїх максималістських вимог, включаючи повне виведення українських військ із Луганської області, Донецької області, Запорізької та Херсонської області, а також відмова України від курсу на вступ до НАТО.

Крім того, Росія вимагає обмежити чисельність української армії, змінити чинну владу та домогтися міжнародного визнання анексії окупованих територій та Криму, а також повного зняття західних санкцій.

В ISW наголошують, що Україна вже сигналізувала про готовність до серйозних поступок, включаючи територіальні рішення та зміни законодавства, але лише за умови отримання надійних гарантій безпеки. Проте Кремль категорично відкидає такі зобов'язання і навіть цурається припинення вогню на час переговорів.

Аналітики вважають, що Москва прагне використовувати переговорний процес як інструмент досягнення своїх початкових військових цілей, яких не змогла досягти на полі бою. При цьому російське керівництво продовжує демонструвати жорстку позицію, водночас ведучи переговори зі США, щоб знизити міжнародний тиск.

Експерти попереджають: Росія не відмовилася від своїх стратегічних планів і може продовжити спроби досягти їх як дипломатичним шляхом, так і військовими засобами.

