Кремль блокирует мир: в США раскрыли главный барьер для окончания войны

Главным препятствием на пути к мирному соглашению является не позиция Украины по территориям, а отказ России предоставить реальные гарантии безопасности. К такому выводу пришли американские аналитики Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, Кремль систематически пытается представить Киев главным виновником отсутствия мира, чтобы скрыть собственное нежелание идти на компромиссы. Москва продолжает настаивать на выполнении своих максималистских требований, включая полный вывод украинских войск из Луганской области, Донецкой области, Запорожской области и Херсонской области, а также отказ Украины от курса на вступление в НАТО.

Кроме того, Россия требует ограничить численность украинской армии, сменить действующую власть и добиться международного признания аннексии оккупированных территорий и Крыма, а также полного снятия западных санкций.

В ISW подчеркивают, что Украина уже сигнализировала о готовности к серьезным уступкам, включая территориальные решения и изменения законодательства, но только при условии получения надежных гарантий безопасности. Однако Кремль категорически отвергает такие обязательства и даже отказывается от прекращения огня на время переговоров.

Аналитики считают, что Москва стремится использовать переговорный процесс как инструмент достижения своих первоначальных военных целей, которых не смогла добиться на поле боя. При этом российское руководство продолжает демонстрировать жесткую позицию, одновременно ведя переговоры с США, чтобы снизить международное давление.

Эксперты предупреждают: Россия не отказалась от своих стратегических планов и может продолжить попытки добиться их как дипломатическим путем, так и военными средствами.

