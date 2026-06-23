Кремль активно просуває переговори, але небезпека для України зростає: озвучено тривожний прогноз

Російське керівництво продовжує просувати власне бачення завершення війни, яке передбачає виконання Україною умов, неприйнятних для Києва. Чергові заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про можливе повернення до так званих "Стамбульських угод" свідчать про відсутність нових підходів у Кремля та його небажання шукати реальні компроміси. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив політтехнолог Тарас Загородній. На його переконання, Володимир Путін сам загнав себе у ситуацію, коли можливості для дипломатичних маневрів практично відсутні через попередні публічні заяви та озвучені вимоги до України.

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"Він показав ці так звані Стамбульські угоди, скорочення армії до 80 тисяч, Нацгвардії до 40 тисяч, Україна не має важкого озброєння, визнає Крим, Донбас. Звісно, те, що на той час було актуальне. Друга позиція, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине 4 області України, відмовиться від НАТО. Все. Все інше не має ніякого значення. Вони на міліметр не сунуться з цієї позиції", — наголосив Загородній.

За словами експерта, нинішня активність Москви на дипломатичному напрямку не має нічого спільного з реальним прагненням до миру. Насправді Кремль намагається відновити прямий діалог зі Сполученими Штатами, використовуючи українське питання як привід для переговорів.

"Вони лихоманково зараз намагаються вийти на будь-які переговори з американцями. На будь-які. Вони готові обговорювати Україну. Їм потрібен діалог з американцями для того, щоб підтримувати його, щоб потім якісь там свої речі закидувати далі. Це ж демонстрація Китаю, що якщо з нами американці спілкуються, ми ще щось важимо", — пояснив політтехнолог.

Загородній також вважає, що Росія не відмовиться від спроб впливати на єдність західних країн. На його думку, Москва й надалі висуватиме неприйнятні вимоги та намагатиметься створювати суперечності між союзниками України.

"Ну, не хочуть вони переговорів. Вони знову прийдуть, будуть там про печенігів говорити, будуть від європейців продовжувати вимагати, щоб війська НАТО вийшли на 97-й рік, щоб Швеція-Фінляндія вийшла з НАТО. Вони будуть вимагати зняти санкції з себе і багато що інше. Вони не збираються нічого вести, ніяких переговорів. Поки Путін при владі буде, вони будуть повторювати те, що вони повторювали, і вони будуть воювати", — резюмував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська пропагандистська машина останнім часом дедалі частіше просуває тезу про те, що Кремль нібито веде війну не проти України, а проти всього Заходу та НАТО. Подібні заяви супроводжуються погрозами застосування ядерної зброї та розповідями про необхідність захисту Росії від зовнішньої загрози.