Путин подготовил страшный план для Украины и не только: раскрыт циничный замысел РФ с переговорами

Российское руководство продолжает продвигать собственное видение завершения войны, предполагающее выполнение Украиной условий, неприемлемых для Киева. Очередные заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном возвращении к так называемым "Стамбульским соглашениям" свидетельствуют об отсутствии новых подходов у Кремля и его нежелании искать реальные компромиссы. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал политтехнолог Тарас Загородний. По его убеждению, Владимир Путин сам загнал себя в ситуацию, когда возможности для дипломатических маневров практически отсутствуют из-за предварительных публичных заявлений и озвученных требований к Украине.

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"Он показал эти так называемые Стамбульские соглашения, сокращение армии до 80 тысяч, Нацгвардии до 40 тысяч, у Украины нет тяжелого вооружения, признает Крым, Донбасс. Конечно, то, что в то время было актуально. Вторая позиция, что прекращение огня возможно после того, как Украина покинет 4 области Украины, откажется от НАТО. Все. Все остальное не имеет никакого значения. Они на миллиметр не двигаются с этой позиции", — подчеркнул Загородний.

По словам эксперта, нынешняя активность Москвы на дипломатическом направлении не имеет ничего общего с реальным стремлением к миру. На самом деле, Кремль пытается возобновить прямой диалог с Соединенными Штатами, используя украинский вопрос как повод для переговоров.

"Они лихорадочно сейчас пытаются выйти на любые переговоры с американцами. На любые. Они готовы обсуждать Украину. Им нужен диалог с американцами для того, чтобы поддерживать его, чтобы потом какие-то свои вещи забрасывать дальше. Это же демонстрация Китая, что если с нами американцы общаются, мы еще что-нибудь весим", — объяснил политтехнолог.

Загородний также считает, что Россия не откажется от попыток влиять на единство западных стран. По его мнению, Москва и дальше будет выдвигать неприемлемые требования и будет пытаться создавать противоречия между союзниками Украины.

"Ну, не хотят они переговоры. Они снова придут, будут там о печенегов говорить, будут от европейцев продолжать требовать, чтобы войска НАТО вышли на 97 год, чтобы Швеция-Финляндия вышла из НАТО. Они потребуют снять санкции с себя и многое другое. Они не собираются ничего вести, никаких переговоров. Пока Путин будет у власти, они будут повторять то, что они повторяли, и они будут воевать", — резюмировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская пропагандистская машина в последнее время все чаще продвигает тезис о том, что Кремль якобы ведет войну не против Украины, а против всего Запада и НАТО. Подобные заявления сопровождаются угрозами применения ядерного оружия и рассказами о необходимости защиты России от внешней угрозы.