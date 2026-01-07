"Країна 404" без мобільного інтернету: позбавили Камчатку зв'язку, хоч абонплату брати не забувають

На Камчатці з 31 грудня минулого року жителі залишилися без мобільного інтернету. Про це повідомив губернатор регіону Володимир Солодов у своєму Телеграм-каналі. За його словами, тимчасові обмеження введені "з міркувань безпеки" через загрозу атак безпілотників на військові та інфраструктурні об’єкти.

Жителям Камчатки вимкнули мобільний інтернет через «загрозу дронів»

"Камчатка – стратегічно важливий регіон. У нинішніх реаліях ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Загроза атак дронів актуальна не лише для західних кордонів нашої країни", – зазначив Солодов. Обмеження будуть зняті, як тільки дозволять "стратегічна та тактична" обстановка, додав губернатор.

За інформацією місцевого уряду, перебої з інтернетом торкнулися більшої частини Петропавловська-Камчатського, Вілючинська та окремих територій Єлізовського округу. Рішення про обмеження мобільного інтернету у регіонах із важливими об’єктами Міноборони ухвалене на федеральному рівні.

Солодов обіцяв мешканцям краю перевірити роботу всіх безкоштовних громадських точок доступу Wi-Fi та, при необхідності, встановити додаткові. Офіційно про загрозу дронів раніше не повідомляло місцеве урядування, лише натякали на планові відключення під час новорічних свят. Проте зараз ситуація стала прозорішою, хоч і доволі дивною: мешканці стратегічного регіону "країни 404" зустріли Новий рік і зараз далі сидять без мобільного зв’язку. Місцева влада пообіцяла обуреним росіянам, що абонентська плата за відсутні дні інтернет-послуг буде перерахована або компенсована.

Мешканці регіону зараз очікують на відновлення мобільного інтернету, а федеральна влада, схоже, продовжує експериментувати з методами забезпечення "безпеки" на території, де Новий рік зустрічають без соцмереж і месенджерів.

