На Камчатке с 31 декабря прошлого года жители остались без мобильного Интернета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем телеграмм-канале. По его словам, временные ограничения введены "из соображений безопасности" из-за угрозы атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты.

Жителям Камчатки выключили мобильный интернет из-за «угрозы дронов»

"Камчатка – стратегически важный регион. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам. Угроза атак дронов актуальна не только для западных границ нашей страны", – отметил Солодов. Ограничения будут сняты, как только позволят стратегическая и тактическая обстановка, добавил губернатор.

По информации местного правительства, перебои с интернетом затронули большую часть Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и отдельных территорий Елизовского округа. Решение об ограничении мобильного интернета в регионах с важными объектами Минобороны было принято на федеральном уровне.

Солодов обещал жителям края проверить работу всех бесплатных общественных точек доступа Wi-Fi и при необходимости установить дополнительные. Официально об угрозе дронов раньше не сообщало местное управление, только намекали на плановые отключения во время новогодних праздников. Однако сейчас ситуация стала более прозрачной, хотя и довольно странной: жители стратегического региона "страны 404" встретили Новый год и сейчас сидят без мобильной связи. Местные власти пообещали возмущенным россиянам, что абонентская плата за отсутствующие дни интернет-услуг будет перечислена или компенсирована.

Жители региона сейчас ожидают восстановления мобильного интернета, а федеральные власти, похоже, продолжают экспериментировать с методами обеспечения "безопасности" на территории, где Новый год встречают без соцсетей и мессенджеров.

Читайте также в "Комментариях", что Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации обнародовали новую подборку российских общественных лиц, открыто поддержавших войну против Украины и оккупацию украинских территорий.