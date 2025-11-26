logo_ukra

BTC/USD

87857

ETH/USD

2947.08

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Крах України все ближче: стало відомо про екстрені зусилля Європи
commentss НОВИНИ Всі новини

Крах України все ближче: стало відомо про екстрені зусилля Європи

Чиновники обговорюють можливість залучення тимчасового кредиту від ЄС, щоб підтримати Київ фінансово

26 листопада 2025, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейські держави опрацьовують резервний сценарій на випадок фінансової кризи в Україні на початку наступного року, якщо не вдасться досягти угоди щодо використання заморожених російських активів на користь Києва, повідомляє Politico.

Крах України все ближче: стало відомо про екстрені зусилля Європи

Фото: з відкритих джерел

Раніше лідери ЄС планували домовитися про надання Україні так званого "репараційного кредиту" у розмірі 140 млрд євро за рахунок російських резервів, заморожених у європейських банках. Проте ця ініціатива зіткнулася з блокуванням з боку прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, оскільки значна частина коштів знаходиться саме на бельгійській території.

Зараз, на фоні активізації мирних переговорів і гострої нестачі фінансування для українського уряду, обговорення долі російських активів набуло критичної важливості. Один з анонімних представників ЄС зазначив: "Якщо ми не діятимемо, інші скористаються шансом раніше за нас".

Європейські чиновники також враховують можливий вплив нового мирного ініціативного кроку колишнього президента США Дональда Трампа, який, на їхню думку, може збільшити шанси на підтримку використання заморожених коштів як репараційного кредиту для України. За цією схемою кошти Росії поверталися б лише у малоймовірному випадку, якщо Москва добровільно погодиться компенсувати збитки, завдані війною.

Дипломати ЄС очікують, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн найближчим часом доручить юридичним радникам підготувати проєкт правового документа для реалізації цього плану, адже політична підтримка такого рішення зростає. Водночас країни Європи готуються до альтернативного плану дій, аби гарантувати фінансову стабільність України незалежно від прогресу у питанні заморожених активів.

Як вже писали "Коментарі", заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що можливе досягнення мирної домовленості між США, Україною та Росією жодним чином не поставить Варшаву у невигідне становище. Про це він повідомив після важливої зустрічі у Вашингтоні, де провів переговори із заступником очільника Пентагону Елбріджем Колбі.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини