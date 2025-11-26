Крах Украины все ближе: стало известно об экстренных усилиях Европы

Европейские государства прорабатывают резервный сценарий на случай финансового кризиса в Украине в начале следующего года, если не удастся достичь соглашения по использованию замороженных российских активов в интересах Киева, сообщает Politico.

Фото: из открытых источников

Ранее лидеры ЕС планировали договориться о предоставлении Украине так называемого "репарационного кредита" в размере 140 млрд. евро за счет российских резервов, замороженных в европейских банках. Тем не менее, эта инициатива столкнулась с блокированием со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, поскольку значительная часть средств находится именно на бельгийской территории.

Сейчас, на фоне активизации мирных переговоров и острой нехватки финансирования для украинского правительства, обсуждение судьбы российских активов приобрело критическую важность. Один из анонимных представителей ЕС отметил: "Если мы не будем действовать, другие воспользуются шансом раньше нас".

Европейские чиновники также учитывают возможное влияние нового мирного инициативного шага бывшего президента США Дональда Трампа, который, по их мнению, может увеличить шансы поддержки использования замороженных средств в качестве репарационного кредита для Украины. По этой схеме средства России возвращались бы лишь в маловероятном случае, если Москва добровольно согласится компенсировать ущерб, причиненный войной.

Дипломаты ЕС ожидают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в ближайшее время поручит юридическим советникам подготовить проект правового документа для реализации этого плана, потому что политическая поддержка такого решения растет. В то же время, страны Европы готовятся к альтернативному плану действий, чтобы гарантировать финансовую стабильность Украины независимо от прогресса в вопросе замороженных активов.

